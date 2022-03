Co za weekend, co za początek tygodnia. Najpierw zmiana czasu, teraz zniesienie obostrzeń i obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych. Dzieje się, ale mimo tych wrażeń Ministerstwo Zdrowia przypomina, aby nie wyrzucać pandemicznych zwyczajów do kosza – koronawirus ciągle istnieje.