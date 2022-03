Świat przecenił rosyjską potęgę? Ofensywa Putina w Ukrainie jest powolna i pozbawiona sukcesów

Wojna w Ukrainie przyniosła mnóstwo pytań co do kondycji rosyjskich sił zbrojnych. Wydaje się, że świat przecenił jej zdolności bojowe. Internet zalany jest zdjęciami zniszczonych, uszkodzonych, a nawet porzuconych czołgów, samobieżnych zestawów przeciwlotniczych, artylerii i wszystkiego, co jeździ w rosyjskiej armii.