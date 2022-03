Antonov An-225 Mrija to samolot transportowy zaprojektowany do przenoszenia radzieckiego wahadłowca kosmicznego Buran. Ten potężny, sześciosilnikowy samolot o rozpiętości skrzydeł ponad 88 metrów był od momentu wybudowania w 1988 roku do ostatniej niedzieli największym samolotem na świecie.