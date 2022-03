W Ukrainie toczą się walki na ulicach miast. Tak obrońcy wykończyli granatnikami rosyjski czołg

RPG-22 "Netto" to radziecki, ręczny granatnik przeciwpancerny wprowadzony do produkcji w 1985. Konstrukcja oparta jest na wcześniejszym RPG-18, ale posiada większy kaliber - 72,5 mm. Do użycia jest gotowy w ok. 10 sekund i potrafi przebić pancerz na grubość 400 mm.