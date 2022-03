Zasiali tajemnicze nasiona, które dostali w paczkach z Chin. Co z nich wyrosło?

O tajemniczych przesyłkach z Chin z nasionami w środku zrobiło się głośno w lipcu 2021 r. Akcja ta była najprawdopodobniej przygotowaniem do internetowego przekrętu, ale co stało się z samymi nasionami?



Sprawą tajemniczych nasion z chin najbardziej zainteresowało się amerykańskie ministerstwo rolnictwa. Jeśli chodzi o Europę, to Komisja Europejska wydała w sierpniu komunikat, z którego wynika, że Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia nie otrzymała żadnego powiadomienia ze strony państw członkowskich, jeśli chodzi o tajemnicze chińskie nasiona.