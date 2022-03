Kiedy wrócimy do domu po spacerze w lesie czy parku, warto przejechać ubranie zwykłą rolką do czyszczenia ubrań, która oprócz włosów, paprochów i kurzu zbierze także kleszcze. Być może niektórzy już z tego patentu korzystają, ale jeśli część z was nie, to warto wiedzieć i stosować, bo borelioza to naprawdę poważna i niebezpieczna choroba.