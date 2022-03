Samoloty dla Ukrainy. Polskie myśliwce MiG-29 polecą na wojnę. Unia odkupi nam za to F-16

W polskim lotnictwie MiG-29 wojskowym miał być następcą MiG-21, jednak ze względów finansowych, a później w wyniku zmian politycznych nie kupiono większej ich liczby. Pierwsze z nich trafiły do kraju w 1989 r. W sumie dostarczono z ZSRR 12 samolotów w okresie od lipca do października 1989 r.



Kolejne 10 maszyn przekazały w okresie od grudnia 1995 r. do stycznia 1996 r. Czechy w zamian za fabrycznie nowe śmigłowce PZL W-3 Sokół.



Samoloty te służą w 1 eskadrze lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim. W okresie od września 2003 do sierpnia 2004 r. dostarczono Polsce 22 maszyny z Republiki Federalnej Niemiec po NRD za przysłowiowe 1 euro. Połowa z nich była silnie wyeksploatowana i nadawały się do remontu generalnego. Trafiły one do 41 elt w Malborku.