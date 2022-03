Rosjanom zostało amunicji na trzy dni. To największa rzeźnia od bitwy o Berlin

Co więcej, cierpiąca od początku agresji na problemy logistyczne, armia rosyjska, ma coraz większe kłopoty z dostarczeniem zaopatrzenia.



Według Ukraińców siły rosyjskie dysponują w Ukrainie zapasami na trzy dni. Dotyczy to zarówno żywności, jak i paliwa oraz amunicji. Pamiętajmy, że jeśli Putin zaangażował w Ukrainie 190 tys. żołnierzy, to, przynajmniej w teorii, powinien zapewnić im ponad 550 tys. posiłków dziennie.



Każde działo potrzebuje dwóch ciężarówek amunicji dziennie, a siedem samochodów-cystern to paliwo dla 35 czołgów.