Rosjanom skończyły się nowoczesne rakiety. Teraz terroryzują Ukrainę starymi Toczkami

9K79 Toczka to radziecki taktyczny zestaw rakietowy klasy ziemia-ziemia z pociskami balistycznymi na kołowej platformie samochodowej z wyrzutnią typu TEL, przeznaczony do rażenia celów punktowych typu rejony koncentracji wojsk, składy amunicji, centra dowodzenia.



System zaczęto wprowadzać do armii ZSRR około 1978 r. Na większą skalę pojawiły się w uzbrojeniu od 1981 r. System Toczka-U wszedł do służby w 1989 roku. Ulepszone paliwo zwiększyło zasięg do 120 km. Poprawiono też celność. Masa głowicy wybuchowej to 482 kg.



Zestaw Toczka łatwo poznać po trzyosiowym podwoziu.