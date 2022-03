Rosja atakuje eksponatami muzealnymi. Ukraińcy się nimi bronią

Historia? Przeszłość jest naszą teraźniejszością – mogliby, lekko filozoficznie, odpowiedzieć rosyjscy agresorzy. Wojska Rosji odnotowują olbrzymie straty na froncie. To już zaskakuje, ale jeszcze większą niespodzianką jest to, co najeźdźcy tracą. Bardzo często jest to po prostu leciwy sprzęt. Na zdjęciu głównym widzimy żołnierza trzymającego karabin Mosin z II wojny światowej.