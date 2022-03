Rosyjski pociąg pancerny wysłany na Ukrainę. To rozwiązanie z XIX wieku

Dowodem na problemy Rosjan z dostawami jest także to, że ich wojsko zaczęło używać cywilnych samochodów. Te pojazdy przyjeżdżają w pobliże frontu również pociągami. Ma to swoje plusy: pojazdy spalają znacznie mniej cennego paliwa oraz nie rzucają się w oczy tak jak wojskowe. Tyle że radzą sobie gorzej w terenie, a im dłużej trwają walki, tym droga będzie bardziej wyboista. I bardzo dobrze, bo to oznacza, że defensywa Ukrainy jest skuteczna.