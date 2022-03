MATADOR to postrach rosyjskich czołgistów. Ukraina kupuje niszczycielską broń od Niemców

MATADOR (Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR) to 90-milimetrowy przenośny jednorazowy system uzbrojenia przeciwpancernego, opracowany we współpracy między Niemcami. Izraelem i Singapurem. To unowocześniona wersja niemiecko-singapurskiego systemu Armbrust z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i w gruncie rzeczy bardzo go przypomina. Prace nad MATADOR-em rozpoczęły się w 2000 r. i docelowo ma zastąpić w całości wspomniane wyżej Armbrusty.