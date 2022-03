Polacy będą uczyć Ukraińców latania dronami. Tę wiedzę wykorzystają na froncie

Akademia UAV zajmuje się prowadzeniem szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia pracy z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Nasz zespół składa się z kilkunastu doświadczonych inżynierów, instruktorów UAV, instruktorów samolotowych, specjalistów w zakresie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych oraz geodetów. Czyni nas to jednym z największych i najlepszych ośrodków szkolących w Polsce. Współpracujemy ze służbami mundurowymi, uczelniami wyższymi, a także wieloma firmami specjalizującymi się w ich komercyjnym wykorzystaniu. Posiadamy wpis do Rejestru Podmiotów Szkolących ULC. Na życzenie organizujemy szkolenia w dowolnym miejscu Polski i nie tylko