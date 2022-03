Atak rakietowy na Warszawę na ukraińskim filmie propagandowym

Owszem, oglądając ten filmik ciągle jesteśmy w bezpiecznym położeniu. Nasz prezydent mówi do Putina "nie strasz, nie strasz", wiemy, że należymy do NATO, jesteśmy granicą Unii Europejskiej . Takie wyobrażenie sobie, "co by było gdyby" i mówienie "och, byłoby to straszne" jest wręcz trochę obraźliwe dla osób, które dziś siedzą choćby w Kijowie i codziennie słyszą alarmy przeciwlotnicze. Ciągle – i oby tak pozostało! – możemy sobie wyobrażać atak na naszą stolicę, a to wyobrażenie będzie niedokładne, niedoszacowane, bo i skąd mamy wiedzieć, jak to jest.