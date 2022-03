Gracze to często biznesmani, biznesmani bardzo często są graczami, no i nie zapominajmy, że gry wideo to dziś przepotężny biznes sam w sobie - największa gałąź przemysłu rozrywkowego, która dawno przerosła Hollywood. Mariaż biznesu i gamingu w jednej maszynie jest dla wielu ludzi podstawowym warunkiem zakupu komputera; sprzęt ma z jednej strony świetnie się prezentować, a z drugiej udźwignąć wszystkie najnowsze tytuły AAA na maksymalnych detalach.