Żona chrzestnego Putina podaje rzeczywiste liczby ofiar na Ukrainie. Senatorzy w szoku

- Poborowi, którzy zostali zmuszeni do podpisania kontraktu lub za których ten kontrakt podpisano, zostali wycofani ze strefy działań wojennych. Tylko że z kompanii liczącej stu ludzi pozostało przy życiu tylko czterech. Byłam dzisiaj w Komitecie Matek Żołnierzy. Jest on po prostu zasypywany listami i telefonami od matek, które straciły kontakt z powołanymi tam dziećmi. One nie mają już nic do stracenia, szukają przynajmniej jakiejś informacji. Zobaczyły zdjęcia swoich synów i zaczęły się kontaktować. Dowiedziały się, że ktoś jest w niewoli, a ktoś inny zginął. Powstaje pytanie, czy nie warto przynajmniej zbierać ciał zabitych

- grzmiała Narusowa.