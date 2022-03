W niedzielę władze miasta Shenzhen ogłosiły twardy lockdown, który objął także wszystkie okoliczne fabryki. Od poniedziałku nie pracują taśmy produkcyjne także w fabryce Foxconn, a konkretnie w jej dwóch największych halach produkcyjnych, odpowiedzialnych za produkcję między innymi iPhone'a, choć jeszcze większym problemem jest zamknięcie okolicznych portów morskich, które dostarczają komponenty produkowane w strefie Shenzhen do fabryk na całym świecie. Gdy włodarze Chin zdecydowali się na podobny krok w czerwcu ubiegłego roku, "odkorkowanie" łańcucha dostaw potrwało kilka miesięcy i zdaniem szefostwa konglomeratu logistycznego Maersk, ów zator spowodował większe szkody niż utknięcie transportera Ever Given w Kanale Sueskim. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem musimy być gotowi na wielomiesięczne opóźnienia w dostawach.