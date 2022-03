Aktualnie w cenie do 5000 zł można znaleźć laptopy do gier z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3060. Jest on wydajniejszy od RTX 3050 Ti i zdecydowanie warto w niego zainwestować. Zwróćcie jednak uwagę na to, że jeśli równocześnie marzy nam się procesor Intel Core 11-tej generacji bądź AMD Ryzen serii 5000, będziemy musieli się rozglądać za promocjami, by zmieścić się w zakładanym budżecie. Poszukiwania laptopa gamingowego z GeForce RTX 3060 w cenie 5000 zł bez promocji ujawniły jedynie modele z Core 10-tej generacji. Te jednak wciąż będą się dobrze spisywać. W przypadku modeli Acer Nitro 5 do 5000 zł możemy jeszcze liczyć na ekran Full HD z odświeżaniem 144 Hz, czy też – miłą oku każdego gracza – klawiaturę podświetlaną RGB.