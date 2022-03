Dysponując budżetem 4000 zł zdecydowanie wybrałbym komputer do grania z jak najwydajniejszą kartą graficzną, czyli konkretnie GeForce GTX 1660 Super. Jest tu jednak promyk nadziei. Kluczem są tu promocje. O ile najtańsze komputery gamingowe z kartami graficznymi GeForce RTX 3050 - które chociaż zaliczają się z niskiego segmentu wydajnościowego, to przynajmniej są konstrukcjami nowoczesnymi - kosztują około 5000 zł, to można spotkać się promocjami, które obniżają tę kwotę i to całkiem znacznie. Warto więc rozważyć dołożenie kilku stówek więcej, by nie inwestować w sprzęt nieco przestarzały, a takie właśnie podzespoły znajdziecie w komputerach do gier do 4000 zł.