15 wskazówek jak przeżyć wojnę. Ukraińscy dziennikarze radzą, jak przetrwać

Możesz złamać prawie każdego. Nie ma prawie żadnych niezniszczalnych. Tortury, łamią nawet najbardziej odpornych. Oczywiście zdarzają się odosobnione przypadki. Jednak ty i ja nie należymy do tych niezłomnych żołnierzy. I nie miej wątpliwości. Dopóki jesteś bezpieczny, możesz mówić o heroizmie. A kiedy leżysz we własnej krwawej zupie na gołym cemencie - niewiele ma to wspólnego z bohaterstwem. Więc najprawdopodobniej prędzej czy później dostaną od ciebie to, czego chcą. Pytanie tylko, w jakim stanie będziesz w tym momencie.