Tajemnicza broń Rosjan. Wyjaśniło się, jak Putin oszukał ukraińskie systemy obrony

Wszystko wskazuje na to, że są one wystrzeliwane przez rakiety balistyczne krótkiego zasięgu Iskander-M, gdy czujniki zamontowane w pocisku otrzymają sygnał, że został on namierzony przez systemy obrony przeciwrakietowej. Wabiki mają być zamontowane z tyłu pocisku, przy silniku rakiety.



Każdy wabik jest napakowany elektroniką i generuje sygnały radiowe, aby zagłuszać i mylić radary próbujące zlokalizować Iskandera. Zawierają również źródło ciepła, które przyciąga nadlatujące pociski kierowane na podczerwień.