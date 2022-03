Koszmar z Iraku powrócił w Ukrainie. Improwizowane bomby zabijają Rosjan, tak jak zabijały Amerykanów

Urwane koła, wielotonowe auta leżące do góry kołami, gąsienice rozerwane jak papierowy łańcuch - takie widoki coraz częściej oglądamy na zdjęciach z Ukrainy. Oznacza to, że Ukraińcy przejęli taktykę partyzantów z Iraku i Afganistanu. Teraz to Rosjanie muszą zmierzyć się z koszmarem improwizowanych ładunków wybuchowych.