Db2 w pigułce - co wyróżnia produkt IBM?

IBM Db2 to technologia zarządzania relacyjną bazą danych, która sprawdzi się jako serce systemu bankowego czy główna baza globalnego sklepu internetowego. Ale to nie koniec możliwości. Z doświadczenia firmy Crestt wynika, że budowa spójnego ekosystemu danych wymaga zaadresowania wielu kluczowych wymagań, takich jak architektura techniczna rozwiązania (IT), architektura oraz modelowanie biznesowe danych (BI), a co za tym idzie także integracja i zarządzanie tymi danymi. Czym naprawdę jest IBM Db2?