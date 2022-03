Dodać należy, że Elden Ring jak na razie (wersja 1.03.1) nie wspiera żadnych dodatkowych technologii w rodzaju NVIDIA DLSS, czy AMD FidelityFX Super Resolution. Nie ma tu również ray-tracingu, ale nieśmiało wspomina się o tym, że mógłby się on pojawić w przyszłych aktualizacjach. Nawet jeśli się pojawi, nie ma co liczyć na to, że udostępni spektakularne efekty, raczej to będzie ray-tracing na poziomie "konsolowym". Można za to skorzystać zarówno Radeon Super Resolution, jak i NIS.