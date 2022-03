Oto Duch Kijowa. Ukraińskie Siły Powietrzne opublikowały selfie pilota

Nie wiadomo oficjalnie ile z tych informacji jest prawdą, a ile mitem. Nie zmienia to jednak faktu, że rosyjscy piloci wlatujący na terytorium Ukrainy z pewnością starają się mieć oczy dokoła głowy, aby nie stać się tylko kolejnym zestrzeleniem na koncie tego pilota. To czy Duch Kijowa jest prawdziwym pilotem, czy tylko mitem wytworzonym w celach propagandowych jest w sumie nieistotne. Ważne, że działa na podświadomość wroga, który nie wiedząc tego, może mieć jedynie nadzieję, że to tylko mit. Gorzej będzie, jeżeli lecąc nad terytorium Ukrainy zauważy w swoim otoczeniu Miga 29. Wtedy też poniższe zdjęcie bardzo szybko przyjdzie mu do głowy.