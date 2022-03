Switchblade jest złożony w tubie, a jego skrzydła rozkładają się, dron gdy znajdzie się w powietrzu. Można nim sterować w odległości do 10 km od operatora, ale jego mały rozmiar ogranicza czas lotu do 10 minut. To sprawia, że ​​nie nadaje się do roli zwiadowcy, ale przydaje się do niedrogiego zwalczania cennych celów.