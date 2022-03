Polskiego nieba będą bronić baterie rakiet Patriot. Amerykanie przerzucą sprzęt do Polski

I to właśnie ten region Polski będzie zapewne ochraniany przez dwie baterie przeciwlotniczych systemów Patriot. Polska armia cierpi na brak nowoczesnej i kompleksowej obrony przeciwlotniczej. Baterie Patriot to jedna z najlepszych i najbardziej potrzebnych broni jakie Amerykanie mogą teraz wysłać do Polski. Podkreślić też trzeba, że jest to broń typowo defensywna - służąca obronie i ochronie własnego nieba.