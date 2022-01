Netflix chce się pozbyć użytkowników dzielących się kontami. Będziesz musiał potwierdzić swoją tożsamość

Ograniczenie tego zabezpieczenia do jednego regionu, jakim są Włochy, świadczy, że usługodawca, póki co, testuje ten rodzaj zabezpieczenia i jeszcze nie jest gotowy, by wprowadzić je na skalę globalną. Netflix podobno traci 9 mld rocznie w wyniku niezgodnego z regulaminem współdzielenia kont. Konieczność ciągłego kontaktowania się z głównym właścicielem konta celem uzyskania jednorazowego hasła ma zniechęcić go do udostępniania go innym. Na razie nie jest jasne czy ta metoda działa.