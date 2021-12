Wiele popularnych domowych testów antygenowych na koronawirusa jest przeznaczonych do stosowania seryjnego - co oznacza, że ludzie powinni wykonywać dwa testy w różne dni - aby zapewnić dokładniejsze wyniki. Amerykańska Agencja Żywności i Leków w nowoopublikowanym raporcie ponownie podkreśliła swoje dotychczasowe zalecenie, by obywatele ściśle przestrzegali instrukcji obsługi testów i nie wykonywali ich stosując różne metody na skróty.