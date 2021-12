Elon Musk mówi: wiem, kim jest twórca Bitcoina

Nick Szabo to znany informatyk i specjalista od kryptografii. Był jedną z osób współodpowiedzialnych za protokoły i programy smart kontrakt. Jest też twórcą bit golda, uważanego za prekursora kryptowalut i Bitcoina. Dodatkowo, smart kontrakt jest fundamentem blockchaina Ethereum. Sam Szabo jednak wypiera się powiązań z Bitcoinem i wprost stwierdza, że on i Satoshi to zupełnie inne osoby.