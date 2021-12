Canva to najpopularniejsza darmowa aplikacja mobilna do edycji grafiki. Poza szeroką gamą szablonów grafik na media społecznościowe, oferuje też szablony ekartek okolicznościowych. Wszystkie projekty dostępne w Canvie są w pełni edytowalne, a sama aplikacja oferuje zarówno bogaty zasób elementów możliwych do użycia jak i pozwala na załadowanie własnych zdjęć do projektu. Canva to świetna aplikacja do tworzenia ekartek, nie tylko na Boże Narodzenie