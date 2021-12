Za cztery dni stare telefony przestaną działać. Nie będzie można nawet wysłać SMS

Z uwagi na głęboką integrację oprogramowania BlackBerry z chmurą, wraz z jej odłączeniem - co nastąpi 4 stycznia - stracą one całkowicie swoją funkcjonalność. Tyczy się to nie tylko funkcji smart, ale też tych podstawowych. Producent ostrzega, że nie działać będą nawet wiadomości tekstowe, połączenia tekstowe czy numery alarmowe. A raczej ujmuje to słowami nie będą funkcjonować w sposób stabilny, zarówno przez łączność komórkową, jak i Wi-Fi.