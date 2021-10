Co ciekawe, minister zdrowia zwrócił uwagę na środki transportu i zaapelował, by właśnie tam „szczególnie nosić maseczki”. To najwyraźniej nowa strategia rządu – zrzucić winę na nieodpowiedzialnych Polaków, którzy wsiadają do autobusów i nie noszą maseczek. Dokładnie to samo wcześniej mówił wiceminister w resorcie zdrowia.