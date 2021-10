Na dodatek Sony obiektywnie ma rację: wzornictwo przemysłowe PlayStation 5 zostało zarejestrowane urzędowo i jest własnością Sony. Czarna obudowa Dbranda to technicznie kradzież własności intelektualnej firmy – wszak to ten sam kształt obudowy, tyle że w innym kolorze. Osobną kwestią jest zastanowienie się, czy producent PS5 powinien wykorzystywać w ten sposób swoją własność intelektualną. Grożenie firmie, która sprawia, że PlayStation są dla niektórych graczy jeszcze lepszymi konsolami, brzmi co najmniej idiotycznie. Ale, żeby nie było, reakcja Dbrand również nie należała do najbardziej profesjonalnych.