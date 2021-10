Podobnie co do iPoda 3, wzdychałem też do iPoda Classic, który nie tylko potrafił odtwarzać wideo w niespotykanej na tamte czasy jakości, to jeszcze mieścił tysiące utworów i wyglądał po prostu pięknie. Młodsi czytelnicy może tego nie rozumieją, ale w tamtych czasach odtwarzacz MP3 był gadżetem równie, jeśli nie bardziej personalnym, co telefon. We mnie na pewno telefony w tamtych czasach nie wzbudzały nawet cienia emocji – ot, narzędzie komunikacji. Odtwarzacze MP3 za to działały na moją młodzieńczą wyobraźnię, zwłaszcza gdy na dobre zacząłem odkrywać ulubione gatunki muzyczne i zagłębiać się w dyskografie kolejnych artystów.