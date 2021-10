Trzecia dawka coraz bliżej. System skierowań ruszy w listopadzie

To prawda, że szczepionka nie daje 100-procentowje gwarancji tego, że nie zachorujemy. Szczepiąc się robimy jednak co w naszej mocy, by ograniczyć do minimum ryzyko zachorowania i – co nie mniej istotne – zakażenia innych. Tylko dziś w Polsce mieliśmy 5591 przypadków zachorowania na COVID-10. Szczepiąc się podnosisz swoje szanse na to, by nie stać się jednym z numerków w tej statystyce, ani tym bardziej w tej bardziej finalnej – statystyce zgonów.