Wystarczył prosty SMS, żeby ludzie zapisywali się na szczepienia

Oczywiście nie tylko Polska zmaga się z niechętnymi wobec szczepień ludźmi . Amerykańscy badacze zdają sobie sprawę, że w Stanach Zjednoczonych to także spory problem. Postanowiono zawalczyć z nim sposobem. Do mieszkańców wysyłano wiadomości w specjalnej formie. Jak wykazały badania, takie komunikaty okazały się zaskakująco skuteczne.

W czym tkwił sekret?

Jacyno podaje przykład zachodnich podręczników, w których pisze się nie o pacjencie, a kliencie. Co ma swoje poważne konsekwencje, wszak klient ma wybór i to on decyduje – w tym przypadku, czy weźmie szczepionkę, czy nie.

Fakt, że niektórzy zareagowali na szczepionkę dopiero wtedy, gdy „sprzedano” im je jako ich własność, doskonale oddaje sedno problemu

Ty serio stawiasz znak równości pomiędzy "antyszczepionkowcami", a osobami które nie chcą przyjąć tylko tego konkretnego prepraratu? – zapytał mnie jeden z czytelników na Twitterze. I choć faktycznie sprawa jest bardziej skomplikowana – ktoś może nie przyjąć szczepionki, bo się boi, a nie znajduje odpowiedzi na pytania (prędzej po przeczytaniu opinii w internecie będzie jeszcze bardziej zniechęcony) albo nie ma czasu, bo nie pozwala mu na to praca – to jednak w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, takie dyskusje nie mają znaczenia. Musimy się zaszczepić: wszyscy, którzy mogą to zrobić, powinni zostać do tego zmuszeni, bo chodzi o życie ludzi.