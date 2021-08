Antyszczepionkowcy panoszą się na Facebooku, ale to telewizja robi im prawdziwą reklamę

Powszechnie panuje przekonanie, że to internet przyczynił się do wzrostu popularności ruchów antyszczepionkowych. Tymczasem taką samą, a może nawet większą winę, ponosi telewizja. Ale o tym jakoś się nie mówi.

Żarty się skończyły. Nie milkną echa po ataku na punkt szczepień w Zamościu – słusznie minister zdrowia zauważył, że to „akt terroru wobec państwa” – i wtargnięcia antyszczepionkowców do domu dziecka, a już mamy kolejny przykład skandalicznego zachowania przeciwników szczepień.

W tym przypadku to na szczęście tylko incydent, ale i tak trudno po ostatnich zdarzeniach przejść obok niego obojętnie. Chuligani zdewastowali wiatę przystanku, przy którym wcześniej stanął mobilny punkt szczepień. Na ścianie napisano „bestiobus”, co ma być nawiązaniem do… Apokalipsy św. Jana.

Osiągnęliśmy punkt krytyczny - antyszczepionkowcy przestali ograniczać się do wpisów w internecie

No właśnie. Dotychczas panuje narracja, że to media społecznościowe przyczyniły się do popularyzacji teorii spiskowych wszelkiego rodzaju. Szczególnie widoczne jest to w trakcie pandemii, kiedy antyszczepionkowcy stworzyli tak głośną siłę, że liczy się z nią nawet polski rząd. Chociaż „liczy” to złe słowo: po prostu się jej boi.