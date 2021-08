Szczególnie u nasz sąsiadów – w Niemczech, Czechach i Słowacji – odnotowano rekordowe wzrosty zakażeń. Mimo że pod tym względem 2020 był u nas spokojniejszy niż 2019 – na co wpływ miała pewnie pandemia i ograniczona liczba wyjazdów – to zdaniem ekspertów cała Polska jest zagrożona kleszczowym zapaleniem mózgu.

Dane na ten temat są niedoszacowane

Dlatego leśnik z Karkonoskiego Parku Narodowego ma prostą radę

Kiedy wrócimy do domu po spacerze w lesie czy parku, warto przejechać ubranie zwykłą rolką do czyszczenia ubrań. Być może niektórzy już z tego patentu korzystają, ale jeśli część z was nie, to warto wiedzieć i stosować, bo borelioza to naprawdę poważna i niebezpieczna choroba.