Jak co tydzień w środę, także i dzisiaj odbędzie się kolejne losowanie loterii szczepionkowej. Jest to już piąta szansa na wygranie atrakcyjnej nagrody. Sprawdź, czy tym razem nie wygrałeś ty.

11 sierpnia 2021 r. to środa. A jak środa, to jest i losowanie nagród w Loterii Narodowego Programu Szczepień.

W tym tekście znajdziesz informacje o tym:

Aby wygrać w losowaniu loterii szczepionkowej, potrzeba naprawdę sporo szczęścia. Jak dotąd zaszczepiło się w Polsce ponad 17 mln osób i wszystkie one są uprawnione do udziału w loterii szczepionkowej. Nie zmienia to faktu, że mimo wszystko warto sprawdzić, czy przypadkiem tym razem nie trafiło na nas. Wyniki losowania publikowane są w środę na specjalnej stronie internetowej w formie tabeli. Wystarczy wśród laureatów danego losowania poszukać swojego imienia, pierwszej litery nazwiska i sprawdzić, czy wpisany przy nich początek numeru telefonu zgadza się z naszym numerem telefonu. Jeżeli tak - być może właśnie wzbogaciliśmy się o nagrodę.