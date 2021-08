Antyszczepionkowe rejony Polski pierwsze dostaną obostrzenia. Nadchodzą lokalne lockdowny

Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, jakieś obostrzenia dla niezaszczepionych mogą się pojawić – choć tylko tam, gdzie liczba wyszczepień jest najmniejsza. Minister Zdrowia pogroził palcem, ale nie jest to działanie w stylu Francji czy innych europejskich państw.

„Do poziomu poniżej 1000 zakażeń na dobę nie będziemy wprowadzali obostrzeń” – zapewnił minister

Czy to oznacza ograniczenia dla niezaszczepionych? Problem w tym, że… nie wiadomo. Wcześniej rzecznik ministerstwa na antenie Polsatu mówił, że obostrzenia mogą obowiązywać jedynie niezaszczepionych. Mogą, ale nie muszą, więc ci odpowiedzialni mieszkańcy Podhala muszą liczyć się z tym, że przez głupotę sąsiadów będą cierpieć .

Minister zdrowia przekazał również, że 80 proc. zakażeń to „zasługa” wariantu Delta. „Jedyną bronią, którą w tej chwili mamy, którą dysponujemy, są szczepienia, które powinniśmy kontynuować” – stwierdził.

Tylko czy antyszczepionkowców to przekona? Jakoś w to wątpię. I niestety ciągle niepokoi mnie fakt, że podejście rządu jest bardzo łagodne. Nie zdradzono żadnych szczegółów, nie powiedziano o jakie ograniczenia może chodzić, nie zapewniono nawet, że na pewno dotkną wyłącznie niezaszczepionych. Niby to logiczne, skoro konkretna decyzja o „wykluczeniu” danego regionu nie została jeszcze podjęta, ale jak takie mdłe zapowiedzi mogą zrobić na kimkolwiek wrażenie?