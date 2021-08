152 interakcji

Trwa loteria szczepionkowa, nazywana też loterią szczepienną. Co można wygrać i jak się do niej zapisać? Oto nasz przewodnik.

Pod koniec maja rząd ogłosił, że w wakacje za szczepienia będą przyznawane nagrody. Trwa loteria Narodowego Programu Szczepień.

W organizowanej przez rząd loterii szczepionkowej mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy przyjmą przed zakończeniem akcji pełną szczepionkę na koronawirusa. Są to albo jednodawkowy specyfik Johnshon&Johnshona, albo dwuzdawkowe preparaty takie jak Pfizer, Moderna lub AstraZeneca.

Warto przy tym zauważyć, że uzyskanie indywidualnego kodu QR i tym samym tzw. paszportu covidowego to za mało, żeby wziąć udział w losowaniu. Konieczna jest jeszcze samodzielna rejestracja na loterię szczepionkową. Na szczęście zapisać się można do niej na kilka różnych sposobów i to nawet bez dotykania komputera.

W celu wzięcia udziału w loterii organizowanej ze wsparciem Totalizatora Sportowego przez internet należy wejść na stronę pacjent.gov.pl. Na niej trzeba znaleźć pole „Zaloguj się na IKP” (czyli Internetowe Konto Pacjenta) po prawej stronie od przycisku „e-rejestracja” lub kliknąć pole „Zaloguj się” w prawym górnym rogu.

W celu potwierdzenia swojej tożsamości można użyć np. danych uprzednio utworzonego profilu zaufanego albo e-dowodu osobistego. Do tego dochodzi opcja logowania się przez usługę Moje ID, którą można skonfigurować w wybranych bankach takich jak PKO BP, Pekao S.A, Inteligo, BOŚ Bank itp.

Loteria szczepionkowa — zapisy poprzez logowanie na Internetowe Konto Pacjenta w witrynie pacjent.gov.pl

Formularz rejestracji do loterii szczepionkowej dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.

Po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta wystarczy już tylko odnaleźć przycisk o nazwie Weź udział w loterii i wypełnić krótki formularz, który wymaga podania jedynie numeru telefonu oraz akceptacji regulaminu. Po zapisaniu danych nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na SMS-a z informacją o wygranej.

Wiadomość o przyznaniu nagrody wysłana zostanie w wiadomości elektronicznej na podany przez obywatela numer telefonu z numeru podpisanego Loteria wraz z linkiem do formularza, na którego wypełnienie szczęśliwcy dostaną 10 dni. Dostawa nagród ma się zakończyć z dniem 31 stycznia 2022 r.

Z tego miejsca uczulamy, by nie dać się nabrać oszustom, którzy będą się zapewne podszywać teraz pod rząd. Zanim wypełnicie formularz, upewnijcie się, że nie wymaga on podania wrażliwych danych takich jak np. karty kredytowej, PIN, login i hasło logowania do banku itp. Serio, uważajcie bardziej niż na OLX-ie!

Loteria szczepionkowa - rejestracja przez SMS jest niemożliwa

Tak jak rejestracja na szczepienie per se odbywa się poprzez wysłanie SMS-a o treści SzczepimySie na numer 880-333-333, tak w przypadku loterii nie ma takiej możliwości. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, trzeba albo zalogować się na konto internetowe, albo zadzwonić na numer 989 lub udać do punktu szczepień.

Zapisy na loterię trwają od 1 lipca do 30 września. Co istotne, do udziału w loterii szczepiennej można zapisać się już po przyjęciu szczepionki, jak i przed tym. Każdy uczestnik, który się zapisze do niej i zarejestruje samo szczepienie przed 4 października, będzie miał łącznie aż cztery szanse na wygraną.

Nagrody w loterii szczepiennej — samochody, hulajnogi i gotówka

Loteria szczepionkowa — pula nagród to 22,7 mln zł

W ramach akcji promocyjnej przewidziano różne typy nagród. Podstawowe to nagrody natychmiastowe — 500 lub 200 zł, na które szansę ma odpowiednio co 2000 i co 500 osoba zgłaszająca udział. Pula tych nagród to łącznie 52 tys. sztuk.

Oprócz tego przewidziano 60 finansowych nagród tygodniowych na kwotę 50 tys. zł oraz… 720 hulajnóg elektrycznych Segway-Ninebot. Raz w miesiącu sześć osób może wygrać po 100 tys. zł oraz tyle samo ludzi dostanie auto (Toyota Corollą).

Oprócz tego przewidziano nagrodę finałową na zwieńczenie tej akcji promocyjnej, a dla dwóch osób przewidziano po aż milion złotych. Do tego w wielkim finale loterii szczepiennej wylosowane zostaną dwa samochody Toyota C-HR.

Więcej informacji na temat akcji promocyjnej można znaleźć na stronie gov.pl/web/loteria. Umieszczono na niej wszystkie niezbędne informacje dla uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień oraz pełny regulamin.