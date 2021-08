Loteria szczepionkowa to jeden ze sposobów naszego rządu na to, by zachęcić obywateli do szczepień na koronawirusa. Zapowiedziana w maju Loteria Narodowego Programu Szczepień ruszyła zgodnie z planem wraz z początkiem lipca, kiedy to rozpoczęła się rejestracja, a wczoraj odbyło się pierwsze losowanie nagród tygodniowych.