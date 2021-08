Bał się szczepionek, umarł na COVID-19. Za to jest nagroda złotego Darwina

Dick Farrel uświadomił sobie, że COVID-19 to nie wymysł polityków i big-pharmy dopiero wtedy, gdy sam zaraził się wirusem. Pierwsze objawy pojawiły się w drugim tygodniu lipca. Jak przekonują znajomi dziennikarza, gdy objawy stały się poważne, Farrel informował wszystkich swoich znajomych za pomocą SMSów, aby jak najszybciej zaszczepili się przeciw COVID-19, bo ta choroba to nie żarty. Ostatecznie sam sześćdziesięciopięciolatek zmarł po trzech tygodniach walki z chorobą.

XXI wiek: wiek nauki czy wiek głupoty?

Po części odpowiedzialność za ten absurd ponosi szkoła, która wymaga od uczniów wkuwania wiedzy, która nigdy w życiu się nie przydaje, a nigdy nie przybliża im tego jak działa nauka, jak wygląda proces dochodzenia do nowej wiedzy, jak wyglądają badania naukowe prowadzące do nowych odkryć. Pandemia koronawirusa szczególnie dobitnie pokazała tę wadę systemu edukacji.

W efekcie, mimo niezwykle uprzywilejowanej sytuacji, jaką jest powszechna dostępność szczepionki, liczba chętnych do szczepienia przeciwko COVID-19 spadła w Polsce niemalże do zera, choć zaszczepionych jest dopiero 17 mln osób (mniej niż 50 proc.).

Skutki takiego podejścia koronasceptyków do szczepień odczujemy jednak wszyscy i to już za kilka tygodni, kiedy wraz z końcem lata, powrotem z wakacji i powrotem do szkół uderzy w nas kolejna fala zakażeń. Jak widać jednak dla milionów ludzi, COVID-19 będzie tylko wymyśloną chorobą do czasu kiedy zacznie im brakować tchu w płucach. Wtedy może być już jednak za późno.