Frostpunk od 2018 roku zrobił furorę, zbierając mnóstwo pozytywnych recenzji i nagród. Polskie 11 bit studios właśnie oficjalnie zapowiedziało Frostpunka 2 - kontynuację gry będącej połączeniem symulacji zarządzania miastem, strategii, survivalu i symulatora społeczeństwa. Frostpunk 2 to pierwszy ogłoszony projekt z trzech, nad którymi pracują wewnętrzne zespoły deweloperskie 11 bit studios. Przy okazji zapowiedzi nowej gry, podczas nadchodzącego weekendu — od dziś do 16 sierpnia — pierwszy Frostpunk dostępny będzie za darmo na Steam .

Cytując opis wydawcy, w kontynuacji Frostpunka gracze ponownie wcielają się w przywódcę miasta, które do przetrwania i rozwoju stale potrzebuje zasobów, więc ekspansja oraz poszukiwanie nowych źródeł energii są nieuniknione. Ale apokaliptyczny świat poszedł do przodu. Po erze węgla podbój mroźnego Frostlandu w celu rozwoju przemysłu naftowego wydaje się być nową nadzieją na przeżycie dla resztek ludzkości. Zmiany jednak nie przychodzą łatwo. Nie każdy w różnorodnym i rozwarstwionym społeczeństwie zgodzi się na nowy kierunek rozwoju.

Frostpunk 2 – zapowiedź i zwiastun. Co nowego?

-To, czego gracze powinni oczekiwać, to szeroki wachlarz wyborów, wolność w kształtowaniu społeczeństwa i miasta na swój sposób, oraz poniesienie konsekwencji swoich decyzji. Frostpunk 2 bazuje na konfliktach z poprzedniej części: przetrwanie kontra wartości ludzkie, życie kontra arktyczny mróz. Dodaje jednak, co najważniejsze, nową warstwę obecną w wielu aspektach gry – czy to w polityce, społeczeństwie, czy też postępie technologicznym – konflikt między ludźmi a ich własną naturą – jak opisuje grę Jakub Stokalski, jeden z dyrektorów produkcji Frostpunka 2.