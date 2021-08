Fascynująca czerwona meduza. Nie należy do żadnego znanego gatunku

Nie ma chyba osoby, która nie słyszała starego prawidła, że latamy w kosmos, choć jeszcze nie poznaliśmy większości naszych oceanów. O ile brzmi to banalnie, to w stwierdzeniu tym jest sporo prawdy.

Z naszą wiedzą o życiu w oceanach wcale nie jest lepiej

Oceanolodzy opublikowali właśnie wyjątkowo przyciągające wzrok zdjęcie meduzy sfotografowanej blisko 700 metrów pod powierzchnią Oceanu Atlantyckiego. Co to za meduza? Naukowcy są przekonani, że jest to przedstawicielka rodzaju Poralia, aczkolwiek nie należy do żadnego znanego gatunku.