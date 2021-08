Oszuści kupili lewe zaświadczenia o szczepieniu od oszustów, którzy szantażują teraz tych pierwszych oszustów

Antyszczepionkowcy: nie będziemy się szczepić, bo nie wiadomo, co tam jest. Też antyszczepionkowcy: podali swoje dane oszustom sprzedającym fałszywe paszporty.

PAP cytuje serwis „La Stampa”, który opisał nietypowe oszustwo. Podobnie jak w Polsce, tak i we Włoszech zaczął kwitnąć handel fałszywymi dowodami na to, że przeszło się szczepienie. Tyle że na Półwyspie Apenińskim dokument jest potrzebny nie tylko po to, aby opuścić granicę. Jest on biletem wstępu do kin, restauracji i tym podobnych publicznych miejsc.

Chcieliście oszukać rząd, więc teraz… oszust oszuka was

Przepustki okazały się fałszywe, ale… na tym przekręt wcale się nie skończył. Sprzedawcy nie dość, że skasowali antyszczepionkowców na 150-300 euro, to jeszcze teraz ich szantażują. Grożą, że poinformują służby o tym, że kupujący posiadają lipny dokument. No, chyba że ci dołożą jeszcze 350 euro w bitcoinach, wtedy oczy widzą, uszy słyszą, ale usta milczą.

Znając życie, ci, którzy wpłacą, pewnie nie rozwiążą swojego problemu. Oszuści kiedy poczują, że mają ofiarę na widelcu, zaczną wyciskać ją jak cytrynę. W końcu skoro ktoś przestraszył się na tyle, żeby zapłacić 350 euro, to pewnie będzie w stanie wyłożyć też 500 euro.

Nie mówiąc już o tym, że wpłata może niewiele pomóc, bo oszuści i tak doniosą na policję. Trudno oczekiwać od złodziei honoru, to nie są gangsterskie opowieści, a szara, brudna rzeczywistość.

A wystarczyło stosować prostą zasadę – nie podaje się poufnych danych nieznajomym w internecie. Mimo wszystko jakoś nie mogę zmusić się do współczucia. Oto grupka cwaniaków chciała wszystkich oszukać – stwarzając w ten sposób zagrożenie – i zostali za to ukarani. Jak to mówią, nie każdy bohater nosi pelerynę. Chociaż w tym przypadku potrzebna jest parafraza: nie każdy bohater… zachowuje się bohatersko.

Żarty żartami, ale jeśli przyszedł wam do głowy pomysł, aby poszukać fałszywego zaświadczenia o szczepieniu, niech to będzie nauczką i przestrogą. A zamiast kombinować, lepiej nie słuchać spiskowych teorii, tylko udać się do punktu szczepień. Naprawdę warto – chronicie i siebie, i innych.