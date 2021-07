Zła wiadomość: jednocześnie można zakazić się dwoma wariantami koronawirusa

O ile pierwotna wersja wirusa z końca 2019 r. została już opanowana, to w międzyczasie pojawiły się kolejne. Wariant alfa, który pojawił się na początku 2020 roku w Wielkiej Brytanii okazał się znacznie bardziej zaraźliwy od pierwotnego. Od tego czasu pojawiły się liczne inne odmiany , z których aktualnie najbardziej niepokojącym jest delta , który po raz pierwszy pojawił się w Indiach i w krótkim czasie rozlał się po całym świecie. Aktualne badania wskazują, że na ten konkretny wariant nie są odporni ozdrowieńcy, a i skuteczność stosowanych obecnie szczepionek jest w jego przypadku wątpliwa.

Naukowcy właśnie poinformowali o nietypowym przypadku. 90-letnia pacjentka z Belgii została przyjęta do szpitala w marcu z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Jak się okazało podczas testów, miała w swoim organizmie jednocześnie dwa warianty koronawirusa: alfa i beta, czyli warianty pochodzące z Wielkiej Brytanii i RPA. Najprawdopodobniej do nietypowego zakażenia doszło wskutek kontaktu z dwiema osobami zakażonymi różnymi wirusami.

To pierwszy opisany przypadek zakażenia dwoma wariantami koronawirusa, aczkolwiek już teraz wiadomo, że inne przypadki tego typu odnotowywano także w innych krajach.

To ważne, bowiem z czasem może pojawić się wariant, przed którym obecnie stosowane szczepionki będą całkowicie nieskuteczne, a wtedy zacznie bardzo szybko rozprzestrzeniać się on po społeczeństwie, zarówno wśród niezaszczepionych jak i zaszczepionych (wśród nich nawet szybciej, dzięki temu, że takie osoby będą korzystały z większej swobody) i możemy wrócić do początków pandemii, gdzie nikt nie będzie miał odporności na nowy wariant. Tego raczej wszyscy wolelibyśmy uniknąć.