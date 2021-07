Tajemnicza agencja wysyłała oferty do popularnych youtuberów, by ci wzięli udział w dezinformującej kampanii na temat szczepień.

Część twórców ujawniła sprawę, ale w sieci znaleźć można i takich, którzy połasili się na pieniądze, zmniejszając w ten sposób zaufanie do szczepień.

Dane rzeczywiście były prawdziwe, jednak ważny był też kontekst. Liczby wcale nie świadczyły o tym, że po Pfizerze częściej się umiera. Badania brały pod uwagę ogólną umieralność ludzi – ktoś mógł zginąć w wypadku samochodowym, ale że wcześniej przyjął taki, a nie inny preparat, zaliczono go do grupy, która umarła po szczepionce. Jako że w wielu krajach Pfizer jest najpopularniejszą szczepionką, logicznym jest, że będzie miało to też odzwierciedlenie w statystykach zgonów. Mimo że sam lek nie miał ze śmiercią nic wspólnego.