Chociaż podążały za człowiekiem od dawna, to właśnie ludzie sprawiają, że los wróbli z roku na rok jest coraz gorszy. Populacja tych sympatycznych ptaków systematycznie spada, a sytuacje takie jak moja należą do wyjątków.

Na początku nie wiedziałem o ich niecnych zamiarach

Zaskoczyło mnie, że podchodzą tak blisko człowieka, w ogóle się go nie boją. Byłem w jeszcze większym szoku, kiedy wróbel – a potem kolejne i kolejne – wskoczył na stół, by dokonać kradzieży. To zapewne efekt wychowania, bo inni odwiedzający kawiarnię z radością przyglądali się podchodzącym ptakom i nagradzali ich odwagę kawałkami ciasta czy pizzy.